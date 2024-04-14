В комитете по защите прав потребителей министерства торговли и интеграции РК сообщили, что золотые украшения за 354 200 тенге, которые житель Атырау купил в местном ювелирном магазине начали темнеть.

Покупатель хотел вернуть украшения, но в магазине ему отказали. Тогда мужчина обратился в департамент торговли и защиты прав потребителей по Атырауской области.

— Специалисты по телефону объяснили продавцу права покупателя и обязанности магазина. Потребитель всегда имеет право на компенсацию убытков. В результате продавец обменял товар ненадлежащего качества на товар другой марки, — сообщили в ведомстве.

Потребитель, которому продан товар ненадлежащего качества, если его недостатки не были оговорены продавцом, вправе по своему выбору потребовать:

Соразмерного уменьшения покупной цены,

безвозмездного устранения недостатков товара.

Если проданный товар оказался некачественным и продавец не является его изготовителем, покупатель имеет право обратиться с претензиями к изготовителю товара и потребовать: