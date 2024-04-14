В Кульсары нашли тела пропавших отца и сына

Сегодня, 14 апреля, около 9.00 ДЧС Атырауской области и местные жители нашли тело мужчины без признаков жизни. Им оказался житель Кульсары, который пропал шестого апреля.

Напомним, 48-летний мужчина и его 24-летний сын выехали осмотреть затопленный дом по улице Автодорожник, рядом с рестораном Grand Hall в городе Кульсары Жылыойского района. С тех пор отец с сыном не вернулись.

В 13.40 в километре от своего дома из воды глубиной 1.5 метров извлечен труп сына.

Со 2 апреля в Кульсары в общей сложности найдено четыре тела.