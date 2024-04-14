По данным городского отдела образования, в связи с чрезвычайной ситуацией в регионе для безопасности детей, решением педагогического совета в школах и организациях дополнительного образования с 15 апреля учебный процесс будет организован в онлайн формате. Занятия будут проходить через платформы Вilimland.kz, Daryn.online.

– Ведутся организационные работы по обеспечению техническими средствами обучения учащихся школ. Просим родителей быть бдительными и следить за безопасностью детей, - сообщили в отделе образования Уральска.

Кроме этого на дистанционный формат обучения переходят учащийся городских колледжей и школы Акжайыкского, Теректинского, Бурлинского районов и Района Байтерек.