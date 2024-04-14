Сейчас ЗКО переживает нелегкие времена. В области объявлен режим ЧС, затоплены десятки сёл, сотни домов, тысячам людей пришлось покинуть дома. Опасность ещё не миновала. Со дня на день ожидается повышение уровня воды в реке Урал.

Большинство эвакуированных людей покинули свои дома, взяв с собой минимальное количество вещей. По этой причине пятого апреля по инициативе ОЮЛ «Гражданский Альянс ЗКО» открыли областной штаб по оказанию помощи пострадавшим от паводков, который находится по по адресу г.Уральск, ул. Карумиллина 2/1А, «Колледж информационных технологий».

Руководитель штаба по сбору гуманитарной помощи Аслан Тапишев говорит, что с момента открытия благотворительная помощь поступила из Алматы, Астаны, Алматинской области и области Жетісу, а также из Кыргызстана.

В областной штаб поступило 10 тонн гуманитарной помощи, организованной Управлением молодежной политики Алматы. Кроме того, от городского филиала партии Amanat Астаны были направлены 735 постельной принадлежностей, 8,46 тонн продуктов питания, 54 упаковок гигиенических средств, 29 раскладушек.

20 тонн гуманитарной помощи от жителей Астаны который составляет в основном продукты питания и одежда.

В штаб прибыло четыре большегруза гуманитарной помощи из Кыргызской Республики с общим объемом 80 тонн. В основном это одежда - 9200 штук, продукты питания - 45,5 тонн, постельное белье - 840 штук, хозяйственные средства - 1276 штук.

– Также прибыла гуманитарная помощь от компании «НурОйлТренд» из Алматы (6 576 штук говяжьей тушенки). Три грузовых вагона отправили из Алматинской области - это 130 тонн 327 кг и 7 тысяч литров гуманитарной помощи, в том числе 97,4 тонны продуктов, 13,2 тонны одежды, 653 кг гигиенических вещей, 7 тысяч литров напитков. 12 апреля прибыла гуманитарная помощь 85 тонн в трех фурах из области Жетісу. Гуманитарная помощь составляет в основном продукты питания, матрасы, хозяйственные и гигиенические средства, - сказал Аслан Тапишев.

По его словам, со дня открытия областного штаба с 5 апреля, поступило 330 тонны гуманитарной помощи. Из них 213 тонны продуктов питания, 31 тонны хозяйственные товары, остальные постельные принадлежности, гигиенические средства, лодки, гидрокостюмы.

Партией «Amanat» были собраны продукты питания, одежда, первичные припасы, медикаменты, строительные материалы и денежные средства на общую сумму 20 миллионов 148 тысяч тенге.

На базе Дома дружбы организован пункт приема помощи пострадавшим от паводков. На сегодняшний день собрано 2 миллиона тенге. Общая сумма около 111,7 миллиона тенге, в том числе из Шымкента прибыла гуманитарная помощь 25 тонн (матрацы, подушки, хозтовары)

Представители «Ассамблея жастары», общественных структур АНК активно помогают сотрудникам государственных органов и МЧС. Ими направлены машины с гуманитарной помощью в район Бәйтерек, Теректинский, Каратобинский и Бурлинский районы.

Поступают гуманитарная помощь от различных общественных фондов и организации.

– Благотворительным фондом «BIZBIRGEMIZ» направлена гуманитарная помощь 10 тонн. Также при поддержке фонда приобретено 200 лодок, 220 мотопомп, 500 матрасов, которые используются в городе Уральск, Каратобинском, Теректинском, Акжаикском, Бурлинском района и районе Бәйтерек. Благотворительным фондом «ASAR UME» были закуплены для Каратобинского, Бурлинского, Казталовского и Сырымского районов моторные лодки, резиновые сапоги, мотопомпы. Фондом «QARECET ENGINEERING» будет оказана гуманитарная помощь медикаментами на сумму 1 миллиона тенге через аптечные сети Уральска, находящимся в эвакуационных пунктах, - заверил Аслан Тапишев.

Благотворительный фонд Dauletten из Астаны направил гуманитарную помощь на сумму 2,3 миллиона тенге. В основном хозяйственные принадлежности, 10 лодок, 60 единиц гидрокомбинезонов, 41 спасательных жилетов, предметы гигиены.

В целом с момента начала паводков оказана 266 тонн гуманитарной помощи. Её направили в пострадавшие районы и по Уральску.