С 27 марта в области объявлен был режим чрезвычайной ситуации природного характера в связи с подтоплением населенных пунктов. С этого времени в рамках своих полномочий органы прокуратуры на системной основе проводят информационно-разъяснительную работу среди населения.

На сегодня уполномоченными органами, волонтерами и неравнодушными гражданами осуществляются противопаводковые мероприятия, а также пострадавшим от наводнения оказывается различная помощь. Дополнительно в область с других регионов прибыла разная техника и люди.

По словам старшего помощника прокурора области Ерната Махсотова, граждане подтопленных домов размещены в безопасные места, и к эвакуации относятся с пониманием. Изыскиваются возможности для улучшения условий. В частности, люди, которые были размещены в спортзалах и других нежилых помещениях постепенно переводятся в общежития. Лицам, чье имущество

пострадало в результате затопления, государством будут оказаны меры по возмещению ущерба. На сегодняшний день более 600 гражданам выплачена единовременная материальная помощь на сумму более 126 млн. тенге.

– Доводим до сведения, что для получения возмещения не обязательно располагаться в эвакуационных пунктах. Данные сооружения предназначены только для тех лиц, которые не смогли обеспечить себя временным жильем. Для удобства населения будут увеличены пункты приемы заявок в различных частях города. Адреса размещены на сайте акимата города. Действует мобильная группа, в которую входят сотрудники органов прокуратуры. К ним можно обратиться по

телефонам: 8-705-811-90-89, 8-707-154-83-46. Для получения консультаций по восстановлению документов население может обратиться в ЦОН – они на это ориентированы, – сказал Ернат Махсотов.

Также уполномоченные органы просят жителей области не поддаваться панике и не реагировать на различные фейковые сбросы в социальных сетях и мессенджерах.

За распространение ложной информации предусмотрена административная и уголовная ответственность по статье 274 УК РК, которая предусматривает наказание от штрафа до 7 лет лишения свободы. К тому же, не исключена вероятность совершения краж имущества из оставленных домов. В этом случае максимальный срок наказания 7 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Оксана КАТКОВА

