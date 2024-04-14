По словам сотрудника ДЧС, на 8.00 14 апреля по оперативной обстановке в ЗКО все работы по ликвидации наводнения и по аварийно-спасательным работам продолжаются. В данный момент угрозы от талых вод нет.

– Основную угрозу несет поднятие уровня реки Урал, которая на данный момент составляет 7 метров 55 сантиметров, а его опасная точка – 8 метров 50 сантиметров. До опасной отметки остается метр. В связи с чем нами проводятся работы по оповещению жителей, которые проживают вдоль Урала в 84 населенных пунктах, а это четыре района и Уральск, по преждевременной эвакуации. На сегодня эвакуировано 13 167 человек, из них в эвакопунктах расположены 1 708 человек, остальные у родных и знакомых. Из 161 эвакуационных пунктов задействованы 17. Проводятся работы по укреплению берегов, укладываются мешки с песком, возводятся дамбы. Также, в нашу область прибыл министр по ЧС Чингиз Аринов, под руководством которого проводятся противопаводковые мероприятия. Он усилил группировку, и к нам

прибыли из семи областей дополнительные средства техники и люди, – делится официальный представитель ДЧС ЗКО Нуржан Толеуш.

К тому же, работают шесть постов по наблюдению за уровнем рек. Круглосуточно работает центральный штаб.

– Не надо ждать воды до порога. Надо прислушаться к оповещениям и для самосохранения лучше взять необходимые вещи, документы и эвакуироваться самим. Уровень Урала поднимается. На данный момент угроза есть. Самые низки отметки, которые затопит в первую очередь – район Куреней, Коминтерн, дачи. Они под нашим наблюдением, – добавил Нуржан Толеуш. Фото Оксаны Катковой Фото Оксаны Катковой

Оксана КАТКОВА

