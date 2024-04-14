Из каких стран чаще всего переезжают в Казахстан на ПМЖ

По данным бюро национальной статистики РК, в 2023 году в Казахстан на постоянное место жительства прибыло 25 387 человек. Количество людей, выбывших из страны, составило 16 094 человека. Таким образом, впервые после 2011 года было зарегистрировано положительное сальдо миграции – 9 293 человека.

По сравнению с 2022 годом число прибывших в Казахстан увеличилось на 45,7%, в то время как количество лиц, покинувших страну, снизилось на 33,3%.

Прибывшие из-за рубежа для проживания в основном выбирали город Алматы, Мангистаускую и Костанайскую области.

Основная доля миграционного обмена страны происходит с государствами СНГ. Доля прибывших из стран СНГ составила 86,3%, а доля лиц, выбывших в эти страны, составила 77,3%.

В ТОП-3 стран, откуда прибыло больше всех переехавших, вошли Россия – 11 711 человек, Узбекистан – 6 519 человек и Туркменистан – 1 166 человек.

Также по итогам 2023 года отмечается рост внутренней миграции. Численность переезжающих в пределах страны увеличилась на 27,5%. Положительное сальдо миграции населения наблюдалось в трех городах республиканского значения: Астана (50 078 человек), Алматы (38 113 человек) и Шымкент (3 416 человек).