По данным пресс-службы областного суда, житель Жанибекского района ЗКО напоил потерпевшего алкоголем и оформил кредит и присвоил деньги. В тот же день около 18.00 подсудимый, воспользовавшись тем, что потерпевший находился в состоянии алкогольного опьянения, запросил номер его мобильного телефона. Под разными предлогами вошел в его доверие, и узнал код доступа к мобильному телефону.

Далее он узнал код доступа к мобильному приложению. Позже подсудимый оформил кредит онлайн на приобретение товара в рассрочку сроком на 12 месяцев на общую сумму 2,5 миллиона тенге через мобильный телефон потерпевшего.

Суд признал подсудимого виновным в мошенничестве и приговорил его к лишению свободы на срок 1 год и 6 месяцев. Гражданский иск потерпевшего в 2,5 миллиона тенге полностью удовлетворен. Приговор суда не вступил в законную силу.