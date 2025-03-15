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Социум

Каждый четвертый брак в Казахстане распадается за пять лет

В 2024 году число разводов уменьшилось, но доля коротких браков выросла до рекордных 43%
Жулдызхан Хасангалиева
Каждый четвертый брак в Казахстане распадается за пять лет

В 2024 году в Казахстане официально расторгли 40,6 тысячи браков, сообщает аналитический канал Data Hub. Причем 17,5 тысячи из них (это 43%) продлились меньше пяти лет:

  • 3,3 тысячи пар развелись в течение первого года брака,
  • 14,2 тысячи — в период от одного до пяти лет.

Этот показатель — самый высокий как минимум с 2010 года, хотя по сравнению с 2023 годом он вырос всего на один процентный пункт. А вот если сравнивать со средним уровнем за последние 10 лет (38%), разница уже ощутимее.

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При этом общий уровень разводов (число разводов на 1000 человек) оказался минимальным с 2001 года — 2,01. По сравнению с 2023 годом почти ничего не изменилось (тогда было 2,02), но если смотреть на средний показатель последних десяти лет (2,77), снижение значительное. Среди тех, кто женился или вышел замуж за последние три года, примерно каждый пятый уже был в браке раньше.

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