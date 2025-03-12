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Культура

Эти три знака зодиака всегда возвращаются к бывшим

Вы часто идеализируете бывших партнеров и вспоминаете только хорошие моменты, забывая о причинах расставания.
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Эти три знака зодиака всегда возвращаются к бывшим

Рак

Вы часто идеализируете бывших партнеров и вспоминаете только хорошие моменты, забывая о причинах расставания. Если кто-то из прошлого проявляет инициативу, вам сложно отказать.

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Весы

Вам важно ощущать, что вас любят, и если в новых отношениях этого не хватает, вы легко можете вернуться в прошлое, где все было знакомо и комфортно.

Скорпион

Если бывший партнер снова появляется в вашей жизни, чувства могут вспыхнуть с новой силой, и вы легко можете дать второй шанс. Иногда нужно оставить прошлое позади и двигаться дальше.

Ранее были названы знаки зодиака, для которых представляет опасность Черная Луна.


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