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Культура

Названы знаки зодиака, для которых представляет опасность Черная Луна

Она считается кармическим показателем гороскопа человека и символизирует скрытые черты человека, его страхи, комплексы и волнения.
gorod
Названы знаки зодиака, для которых представляет опасность Черная Луна

Черная Луна — иногда ее называют Лилит. Это не физический объект, а фиктивная расчетная точка, которая зависит от орбиты Луны и является ее апогеем — самой отдаленной позицией от Земли. 

Она считается кармическим показателем гороскопа человека и символизирует скрытые черты человека, его страхи, комплексы и волнения.

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В ближайшие девять месяцев надо быть внимательными всем Скорпионам, Тельцам, Львам и Водолеям. 

При этом Черная Луна не всегда приносит только неприятности: в гармоничных аспектах она помогает реализовать замыслы и достичь благополучия. На такой позитив в этот период могут рассчитывать представители таких знаков, как Рак, Рыбы, Дева и Козерог.

Ранее стало известно, что ждать всем знакам зодиака от мартовского лунного затмения.


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