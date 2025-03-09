Что ждать всем знакам зодиака от мартовского лунного затмения

Эти зодиакальные представители будут проживать те события, которые будут выводить их на качественно новый уровень жизни.

Астрологи считают, что лунное затмение в марте будет благоприятным для Тельцов и Козерогов. А более напряженным этот период будет для Дев, Рыб, Стрельцов и Близнецов. Этим четырем знакам Зодиака нужно быть максимально внимательными в период затмения.

Эти зодиакальные представители будут проживать те события, которые будут выводить их на качественно новый уровень жизни.

Это могут быть нелегкие испытания, например, потеря работы, напряжение в отношениях, сложные финансовые вопросы. Общая рекомендация для всех этих четырех знаков: воспринимать с доверием то, что происходит в их жизни, и понимать, что эти события дадут важный жизненный опыт.

Ранее астрологи подсказали, как обрести счастье каждому знаку зодиака.



