Аружан, Айзере, Айша: самые популярные имена девочек в XXI веке в Казахстане

По данным министерства здравоохранения РК, 8 марта в роддомах страны появилось на свет 769 малышей. Среди них 366 девочек, 403 мальчика, а также пять пар двойняшек, которые теперь будут отмечать день рождения в Международный женский день. Больше всего новорожденных появилось в Туркестанской области — 126 малышей. В Алматы родилось 76 детей, в Шымкенте — 71, а в столице – 65.

Аналитики Data Hub отмечают, что среди девочек, родившихся в XXI веке, самыми популярными именами стали Аружан, Айзере, Айша, Айару и Амина. В Казахстане таких имен насчитывается 317,4 тысячи — это около 8% всех девушек, родившихся за последние десятилетия. Средняя продолжительность жизни казахстанок по состоянию на 2023 год составляет более 79 лет. С начала века она увеличилась почти на восемь лет, причем самые высокие показатели — в Алматы и Астане.

Женщины чаще мужчин получают высшее образование: среди выпускников вузов их доля ежегодно достигает 60%. Что касается браков, чаще всего девушки выходят замуж в возрасте 20–24 лет. В Алматы сейчас проживает наибольшее количество женщин этого возраста — 7,2% от всех жительниц города.