Акушер-гинеколог назвала сопровождающие менопаузу симптомы

Гинеколог добавила, что наряду с этим уменьшение всасывания кальция и дефицита витамина D может привести к дисфункции паращитовидной железы.

Акушер-гинеколог Мария Бахметьева рассказала «Известиям» об особенностях этого процесса.

Средний возраст наступления менопаузы — 49–51 год. При этом около 75% женщин в возрасте 45–55 лет могут ощутить симптомы климактерического синдрома: чаще всего это приливы, нарушение сна, потливость. Такие жалобы наиболее выражены в первые годы постменопаузы.

— У разных женщин отдельные стадии этого процесса могут отличаться по продолжительности и сопровождаются различными симптомами, например вазомоторными симптомами (приливы жара, озноб, потливость), потерей костной ткани (остеопороз), генитоуринарным менопаузальным синдромом, рисками сердечно-сосудистых заболеваний, — уточнила Бахметьева.

Гинеколог добавила, что наряду с этим уменьшение всасывания кальция и дефицита витамина D может привести к дисфункции паращитовидной железы. Также при дефиците эстрогенов происходит нарушение микрофлоры влагалища, в результате чего условно-патогенная флора размножается, что вызывает такие жалобы, как зуд, жжение в половых органах, выделения с неприятным запахом.

— При возникновении жалоб следует обратиться к гинекологу. Чтобы справиться с последствиями дефицита эстрогенов, женщинам в период менопаузы и постменопаузы может назначаться заместительная гормональная терапия, — заключила эксперт.

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