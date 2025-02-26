Сексолог назвал 5 типов злостных изменщиков

Врач-сексолог, президент «Профессионального объединения врачей-сексологов» Евгений Кульгавчук в беседе с «Пятым каналом» рассказал, что существует как минимум пять типов злостных изменщиков.

Первый из них — мужчины, которые набираются опыта. Им кажется, что для того, чтобы быть сексуально подкованными, нужно брать не качеством, а колличеством.

Жизнерадостные гедонисты ищут неизведанного и хотят попробовать все: секс в самолете, секс с блондинкой, брюнеткой и мулаткой — чем больше, тем лучше.

Сомневающиеся в себе изменщики однажды перенесли сексуальную психологическую травму и проверяют себя, удостоверяясь, что все еще способны на сексуальный контакт.

Добрые и соблазненные мужчины не ищут приключений — их соблазняют женщины, а они не могут отказаться.

«Женатые без жены». Если супруга не находит времени на отношения, они отправляются на поиски понимания на стороне.

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