Названы признаки, выдающие содержанку

Многие из таких девушек готовы к интимной близости в первый же день знакомства.

Сексолог Керим Костоев убежден, что такую девушку выдадут эти признаки: финансовый интерес и четко спланированная сексуальная жизнь.

— Нередко такие женщины сразу показывают свой финансовый интерес в сторону мужчины. Он может быть каким угодно: вызвать такси, сводить в ресторан, купить подарочки. В основном они вытягивают эмоциональные "ништяки", а в ответ устраивают «качели», — говорит Костоев.

Многие из таких девушек готовы к интимной близости в первый же день знакомства, а другие привязывают его к себе, раз за разом откладывая интимную связь.

Такие "качели" сильно влияют на мужчину — пока он не получил желаемое, он будет любыми способами добиваться этого. Содержанки тоже разные бывают — кто-то хочет выйти замуж надолго, кто-то просто использует мужчину в своих финансовых целях.

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