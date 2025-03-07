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Социум

Қазақстанда әйелдердің саны 10 млн-нан асып жығылады

Қазақстанда әйелдердің жалпы халық санағының 51.1% құрайды.
Ажар Хамитова
Қазақстанда әйелдердің саны 10 млн-нан асып жығылады

Соңғы он жылда елімізде әйел адамдардың саны 15.2 пайызға өскен. Нәзік жандардың 64.4% парызы қалада өмір сүрсе, қалғаны ауылдық жерде тұрады. Елімізде әйел адамдардың саны ең көп Алматы қаласында тіркепті. Оңтүстік астанада 1.2 миллион нәзік жанды бар. Екінші орында Түркістан облысында -1 миллион қыз-келіншек өмір сүреді екен.

Әйел адамдардың ең жоғары өсімі - 82,1% елордада тіркелген. Маңғыстау облысында бұл көрсеткіш-32.5% өскен.

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Қазіргі таңда қыз-келіншектердің 4,4 миллионы түрлі салада жұмыс істейді. Арулардың басым көпшілігі білім беру мен медицина саласында тер төгуде.

әйелдердің саны өсім қыз-келіншектер

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