Қазақстанда әйелдердің саны 10 млн-нан асып жығылады

Соңғы он жылда елімізде әйел адамдардың саны 15.2 пайызға өскен. Нәзік жандардың 64.4% парызы қалада өмір сүрсе, қалғаны ауылдық жерде тұрады. Елімізде әйел адамдардың саны ең көп Алматы қаласында тіркепті. Оңтүстік астанада 1.2 миллион нәзік жанды бар. Екінші орында Түркістан облысында -1 миллион қыз-келіншек өмір сүреді екен.
Әйел адамдардың ең жоғары өсімі - 82,1% елордада тіркелген. Маңғыстау облысында бұл көрсеткіш-32.5% өскен.
Қазіргі таңда қыз-келіншектердің 4,4 миллионы түрлі салада жұмыс істейді. Арулардың басым көпшілігі білім беру мен медицина саласында тер төгуде.