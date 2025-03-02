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Социум Здоровье

Материнская смертность снизилась в Казахстане

В сравнении с 2023 годом в стране достигнуто снижение случаев материнской смертности на 12 %.
Жулдызхан Хасангалиева
Материнская смертность снизилась в Казахстане

В 2024 году в Казахстане зафиксирован самый низкий уровень материнской смертности. В министерстве здравоохранения РК объясняют это комплексными мерами, а также слаженной работой врачей и экспертов в сфере родовспоможения. 

— В сравнении с 2023 годом в стране достигнуто снижение случаев материнской смертности на 12%, что составило  10,1 на 100 тысяч живорожденных, — сообщила директор департамента охраны здоровья матери и ребенка Магрипа Ембергенова.

Улучшить ситуацию помогли обновление стандартов акушерской помощи, оптимизация маршрутов для беременных и родильниц, а также усиление координации между специалистами. В 2024 году было зафиксировано 706 критических случаев, но благодаря принятым мерам 95 % женщин удалось спасти. Показатель критических ситуаций на 1000 родов снизился с 2,2 до 1,9, а с 2021 года общий спад составил 40%. Однако специалисты отмечают рост числа беременных с тяжелыми заболеваниями, выявленными уже во время беременности. 

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