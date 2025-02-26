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Социум Здоровье

Жители ЗКО могут пройти бесплатное обследование на туберкулёза

27 февраля 2025 года проводится день открытых дверей в Областном центре фтизиопульмонологии. Прием начнётся в 9:00 и продолжится до 15:00.
Кристина Кобина
Жители ЗКО могут пройти бесплатное обследование на туберкулёза

Как сообщили в пресс-службе управления здравоохранения ЗКО, 27 февраля 2025 года пройдет день открытых дверей в Областном центре фтизиопульмонологии. Прием начнётся в 9:00 и продолжится до 15:00. С собой необходимо иметь удостоверение личности. 

— Ждем всех желающих, вне зависимости от статуса застрахованности в системе ОСМС бесплатно пройти все методы выявления туберкулеза (тест GeneXpert, рентген снимок, результаты анализов), — сообщили в ведомстве.

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Дополнительную информацию можно узнать по телефонам: +7 (7112) 21-01-94 или +7 (7112) 25-01-32.

Областной центр фтизиопульмонологии находится по адресу: г. Уральск,  ул. С. Тюленина 51.

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