Гинеколог предупредила о вредных для беременных женщин продуктах

Проблема в том, что они могут содержать бактерию листерию, которая особенно опасна для беременных.

О том, от каких продуктов стоит отказаться во время беременности, «Известиям» рассказала врач-гинеколог центра репродуктивного здоровья «СМ-Клиники» Анастасия Соколова.

Врач не рекомендовала непастеризованные молочные продукты и мягкие сыры. Проблема в том, что они могут содержать бактерию листерию, которая особенно опасна для беременных, поэтому следует выбирать только пастеризованные молочные продукты и твердые сыры. Стоит избегать мягких сыров, таких как бри, фета, камамбер, если нет уверенности в их пастеризации.

Следует отказаться от некоторых видов рыбы с высоким содержанием ртути — акулы, рыбы-меча, королевской макрели, тунца (особенно стейков тунца). Ртуть может негативно влиять на развитие нервной системы плода. Гинеколог посоветовала употреблять рыбу с низким содержанием ртути, такую как лосось, треска, минтай, сардины, а также ограничить потребление консервированного тунца до 170 г в неделю.

Кроме того, эксперт рассказала об опасности сырых ростков: они могут содержать бактерии, такие как сальмонелла и кишечная палочка. Поэтому перед употреблением ростки необходимо тщательно промыть и термически обработать.

Соколова обратила внимание на то, что алкоголь может вызвать серьезные врожденные дефекты у ребенка, в том числе фетальный алкогольный синдром. Поэтому такой напиток во время беременности нужно полностью исключить.

К тому же большое количество кофеина может увеличить риск выкидыша или преждевременных родов. Поэтому его потребление в период беременности следует ограничить до 200 мг в день (примерно одна чашка кофе), объяснила гинеколог.

Вредны также обработанные продукты с высоким содержанием сахара, соли и вредных жиров.

Вместе с этим некоторые виды травяного чая могут оказывать неблагоприятное воздействие на беременность. Поэтому, прежде чем их употреблять, необходимо проконсультироваться с врачом.

Каждая беременность уникальна, и потребности в питании могут различаться. Поэтому важно проконсультироваться с врачом или диетологом.

Ранее стало известно, как понять, что у вас есть проблемы с перевариванием пищи.