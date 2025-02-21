Как понять, что у вас есть проблемы с перевариванием пищи

Специалист обратила внимание, что нарушение переваривания пищи может быть связано с различными факторами.

Как понять, что желудок плохо переваривает пищу, gazeta.ru рассказала российский врач-гастроэнтеролог Валерия Антюфеева.

Медик отметила, что, если желудок не переваривает пищу должным образом, организм начинает подавать сигналы. Среди них:

чувство тяжести и переполнения: даже после небольшой порции еды возникает ощущение, будто вы съели слишком много; отрыжка и изжога свидетельствуют о нарушении кислотного баланса и моторики желудка; вздутие и метеоризм возникают из-за неполного переваривания. Тогда пища застаивается и начинает бродить, вызывая газообразование; тошнота, иногда рвота появляется вскоре после еды; боль или дискомфорт в верхней части живота может говорить о замедленной моторике желудка или воспалительных процессах.

Также, по словам гастроэнтеролога, следует обратить внимание на изменения стула: непереваренные остатки пищи, нарушение консистенции (жидкий стул, чередование запоров и диареи) могут свидетельствовать о недостаточности ферментов.

Специалист обратила внимание, что нарушение переваривания пищи может быть связано с различными факторами. Это, в частности, гастрит (воспаление слизистой желудка, которое влияет на выработку соляной кислоты и ферментов).

Чтобы избежать проблем с желудком, врач посоветовала соблюдать несколько простых рекомендаций. Важно есть медленно небольшими порциями. Делать перерывы в еде. А еще лучше, если в этих перерывах вы немного подвигаетесь. Это будет способствовать более быстрому продвижению пищи через желудочно-кишечный тракт.

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