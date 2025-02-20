Ученые выяснили, почему мужчины хуже переносят инфаркт

Результаты исследования, опубликованные в журнале Nature Communications, показали, что высокий уровень тестостерона усиливает воспалительную реакцию организма, что приводит к более обширным повреждениям сердечной мышцы у мужчин по сравнению с женщинами.

Для подтверждения этой гипотезы ученые провели серию экспериментов на лабораторных мышах. После искусственной блокировки коронарной артерии у самцов мышей наблюдались значительно более обширные участки некроза сердечной ткани, чем у самок.

Интересно, что при искусственном снижении уровня тестостерона у самцов количество нейтрофилов нормализовалось, что в свою очередь увеличивало выживаемость животных после инфаркта.

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