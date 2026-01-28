В 2026 году штрафы для казахстанцев выросли. Это связано с увеличением МРП — показателя, по которому рассчитываются штрафы, налоги и государственные пособия, — до 4325 тенге.

Теперь за некоторые нарушения могут оштрафовать на 200 000 тенге и даже арестовать на 20 суток, сообщает krisha.kz.

Разбираем по Административному кодексу (КоАП): за что штрафуют и чего лучше не делать.

Нарушение Штраф Шум 21 625 тенге Прописка 30 275 тенге Хлам, личные вещи 21 625 тенге Мусор 43 250 тенге Курение 64 875 тенге Алкоголь 21 625 тенге Вандализм 216 200 тенге/арест

Шум

В квартирах и во дворах нельзя шуметь с 22:00 до 9:00 — в любой день недели. Эта норма указана в статье 437 КоАП.

Для кафе, баров и других заведений в жилых домах или рядом правила немного другие:

— в будни — с 22:00 до 9:00;

— в выходные и праздники — с 23:00 до 10:00

Что считается шумом:

ремонт с перфоратором; крики, скандалы; громкая музыка или работающий на полный звук телевизор; фейерверки и петарды.

За нарушение штраф от 21 625 тенге для жильцов (5 МРП). Для заведений — от 86 500 тенге (20 МРП) и выше.

Прописка

Купили квартиру, въехали и забыли прописаться? Это нарушение по статье 492 КоАП. После переезда на прописку дают 30 дней.

Пропустили? Штраф 30 275 тенге (7 МРП). Если обнаружат повторно — уже 56 225 тенге (13 МРП).

Прописка касается и собственников. Если арендаторы живут без прописки, владельцу грозят денежные потери. На первый раз — 43 250 тенге (10 МРП), вторично — 86 500 тенге (20 МРП).

Хлам, личные вещи

Старый шкаф, коляска или коробки в подъезде — риск. Это нарушение пожарной безопасности по статье 410 КоАП.

При пожаре или землетрясении проходы должны быть свободны. Если инспекторы департамента по чрезвычайным ситуациям (ДЧС) найдут нарушения, будут проблемы.

На первый раз могут выдать предупреждение или сразу оштрафовать: 21 625 тенге (5 МРП). При повторе — 43 250 тенге (10 МРП).

Мусор

Пакет «поставлю у двери, потом вынесу» — уже нарушение.

Штраф — 43 250 тенге (10 МРП по статье 434-2 КоАП) или 40 часов общественных работ. Если повторится в течение года — 86 500 тенге (20 МРП) или 80 часов работ.

Курение

Курить нельзя в подъездах, на лестничных площадках, в лифтах.

За нарушение в первый раз — 64 875 тенге (15 МРП по статье 441 КоАП). Повторно — 86 500 тенге (20 МРП).

Алкоголь

Подъезд, лестница и двор — общественные места. Пить алкоголь здесь нельзя, за это отвечает статья 440 КоАП.

Штраф — 21 625 тенге (5 МРП). Второе нарушение — 43 250 тенге (10 МРП), а могут отправить на общественные работы на 20 часов или даже арестовать на 5 суток.

Вандализм

Надписи на стенах, сломанные почтовые ящики, разбитые лампы и перила — это порча имущества.

За это полагается самый высокий штраф — 216 200 тенге (50 МРП по статье 147-1 КоАП) или арест на 5–20 суток. Вторичное нарушение за год — арест 20–30 суток.

Что делать, если эти нарушения есть в вашем доме/подъезде