В Атырау решение чиновников не понравилось общественным активистам и жителям.

Городские власти установили 54 новые скамейки в одном небольшом дворе, передает atyrauoil.official.

Двор в микрорайоне Алмагуль сейчас на устах у многих. Детская площадка и футбольное поле построены в соответствии с потребностями жителей. А скамеек, как говорят местные жители, слишком много. Большинство из них покрыты пылью и пустуют.

— Скамеек уже поставили много. Честно говоря, не все скамейки нужны. Надо всего около 10-20, - высказался житель Атырау Жумагали Ергалиев.

Однако чиновники поставили в этом дворе 54 скамейки. Через каждый метр - ряды скамеек. Общественники считают, что это неразумная трата бюджетных средств. Ведь в городе много дворов, где нет ни одной скамейки.

— Я считаю, что это неправильно. Они просто потратили деньги. Есть и другие дворы, где не хватает, могли бы туда установить их. Например, во многих парках нет мест для отдыха, не хватает скамеек. Тогда их надо устанавливать. Как они это подсчитали? Я удивлен, - сказал общественный деятель Нурлан Жунасов.

Представители акимата заявили, что все скамейки поставили в рамках проекта «100 дворов». На сами скамейки было выделено 3 млн тенге.

— Эти скамейки и урны именно такие, как в проекте. Это не случайное решение, а мера, предусмотренная из-за большого количество людей. Их именно так выстроили в линию, потому что не было другого места. У нас 100 дворов благоустройства, как следует из названия, - рассказал и.о. заведующего сектором городского отдела ЖКХ Ербол Айткалиев.



