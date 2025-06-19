Глубина колодца составляет 10 метров.

Девочка и мужчина погибли в заброшенном колодце на западе Казахстана

Трагедия произошла в селе Жарлы Байганинского района Актюбинской области. 17 июня девятилетняя девочка упала в колодец глубиной около 10 метров, который был расположен во дворе частного дома. По данным ДЧС региона, он был наполнен мусором.

Пытаясь спасти ребенка, в колодец спустился 38-летний мужчина. Однако выбраться обратно оттуда он уже не смог.

– С помощью спасателей ребенок и взрослый были извлечены из колодца без сознания. Сотрудники районной службы по ЧС оперативно оказали первую медицинскую помощь. Однако, несмотря на принятые меры, оба скончались, - сообщили спасатели.

По словам очевидцев, дети играли в прятки. В какой-то момент одна из девочек упала в колодец, который был прикрыт старой покрышкой и ветками. Спасти девочку попытался сосед, однако оба предположительно они задохнулись.



