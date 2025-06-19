Работники Нацбанка не осуществляют аудио и видеозвонки, и не обслуживают счета физических лиц, говорят в финрегуляторе.

Национальный Банк обратился с казахстанцам с просьбой сохранять бдительность в связи с возможными мошенническими схемами с использованием фиктивных документов и реквизитов, а также поддельных мобильных приложений и страниц в социальных сетях.

В финрегуляторе напомнили, что основной целью злоумышленников является получение доступа к личным счетам, депозитам, денежным переводам, а также оформлению онлайн кредитов или микрозаймов.

— Мошенники могут представляться работниками Национального Банка, государственных и правоохранительных органов, банков второго уровня, операторов сотовой связи или коммунальных служб, осуществлять звонки гражданам, используя различные предлоги, в том числе направлять поддельные документы и реквизиты для банковских переводов. Также злоумышленники могут настойчиво просить переслать поступающие СМС сообщения, коды подтверждения, переходить по вредоносным ссылкам, скачивать приложения или активировать новые функции в мессенджере для получения доступа к мобильному устройству. Национальный Банк Казахстана призывает граждан быть внимательными и в обязательном порядке перепроверять достоверность поступающих звонков, запросов, писем и сообщений, не переходить по сомнительным ссылкам, не устанавливать программное обеспечение на мобильные устройства и не осуществлять переводы денежных средств на счета неизвестных лиц, - заявили в главном банке страны.

В Нацбанке сообщили, что их работники не осуществляют аудио и видеозвонки, не обслуживают счета физических лиц, не предлагают вложения в какие-либо инвестиционные фонды и финансовые продукты, не занимаются страхованием денежных средств, а также не проводят денежные расчеты с населением.

— В случае, если вы столкнулись с мошенническими действиями, настоятельно рекомендуем обратиться с соответствующим заявлением в правоохранительные органы Казахстана. Для получения консультации вы всегда можете обратиться в Контакт-центр Национального Банка по короткому номеру 1477, - добавили в ведомстве.







