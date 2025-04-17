«Оплатить налог» просят казахстанцев интернет-мошенники

Интернет-мошенники продолжают направлять фейковые сообщения с заголовком «Предупреждение о необходимости незамедлительной уплаты налога» на электронные адреса или в WhatsApp.

Интернет-мошенники продолжают направлять фейковые сообщения с заголовком «Предупреждение о необходимости незамедлительной уплаты налога» на электронные адреса или в WhatsApp. Об этом сообщили в департаменте государственных доходов по Мангистауской области.

— Все уведомления от государственных доходов утверждены нормативно-правовыми актами, а номера уведомлений генерируются автоматически по заложенному в них алгоритму. Информационные системы направляют уведомления только в «Кабинет налогоплательщика», в личный кабинет портала «Электронного правительства» и в мобильные приложения «e-Salyq». Часть уведомлений налогоплательщик сразу может просмотреть в своем личном кабинете в КНП, ПЭП или ESA, ESB. При этом уведомления, сформированные по результатам камерального контроля, налогоплательщик самостоятельно запрашивает подписанную PDF форму на свою электронную почту через КНП или ПЭП, — сообщили в ведомстве.

В департаменте рекомендуют проявлять бдительность, не доверять недостоверным рассылкам, не перечислять деньги, не переходить по сомнительным ссылкам, не заполнять и не предоставлять запрашиваемые данные (ФИО, контактный номер, должность, адрес и другие сведения), а также проверять достоверность полученных сообщений.

Стоит отметить, что рассылка от государственных доходов на электронные почты налогоплательщиков не поступает.

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