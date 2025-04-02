747 тысяч тенге — максимальный налог на авто в ЗКО

В ЗКО максимальный налог на авто составляет 747 тысяч тенге при объёме двигателя 6.2 кубометров. По его словам, в области насчитывается около 400 автомобилей с объёмом свыше четырёх кубических метров.

До 1 апреля казахстанцы должны были погасить задолженность по налогу на транспорт. Если вовремя не оплатить налог, то впоследствии будет начислена пеня в размере 1,25-кратной базовой ставки Национального банка РК, на каждый день просрочки, включая день оплаты.

Между тем, как рассказал главный специалист управления непроизводственных платежей ДГД ЗКО Амангельды Басиров, размер транспортного налога зависит от объема двигателя автомобиля. Эту сумму можно рассчитать самостоятельно исходя из технических параметров своего транспортного средства.

Амангельды Басиров отметил, что в ЗКО максимальный налог на авто составляет 747 тысяч тенге при объёме двигателя 6.2 кубометров. По его словам, в области насчитывается около 400 автомобилей с объёмом свыше четырёх кубических метров.

Стоит отметить, что на конец марта 2025 года задолженность ЗКО по налогу на транспорт составляет 169,4 миллиона тенге. С 1 января по 31 марта 2025 года жители ЗКО оплатили 1,8 миллиарда тенге налогов на транспорт.