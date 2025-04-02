Что будет, если не платить налог на авто и почему не приходят Push-уведомления?

На конец марта 2025 года задолженность ЗКО по налогу на транспорт составляет 169,4 миллиона тенге. С 1 января по 31 марта 2025 года жители ЗКО оплатили 1,8 миллиарда тенге.

До 1 апреля жители ЗКО должны были погасить свои задолженности по налогу на транспорт. Руководитель управления разъяснительной работы и контакт-центра ДГД ЗКО Оксана Нигметулина разъяснила, что будет с должниками и как можно проверить свою задолженность.

— Проверить сведения о наличии/отсутствии задолженности по налогам можно во вкладке Электронные сервисы → Сервис задолженности по налоговым и социальным платежам → Ввести ИИН, мобильного приложения e-Salyq Azamat. Также задолженность по налогам можно проверить на официальном сайте kgd.gov.kz и на портале электронного правительства egov.kz и eGov Mobile, — пояснила Оксана Нигметулина.

Спикер сообщила, что для удобства оплаты можно воспользоваться банковскими приложениями: Банк Центр Кредит, Halyk Bank или Kaspi банк, а также в отделениях Казпочты.

Почему не поступают пуш-уведомления о налоговой задолженности?

— Уведомления о задолженности могут не поступать только из-за каких-то регистрационных или технических моментов, а также в случае отсутствия задолженности. Что касается регистрационных моментов, то с этими вопросами необходимо обратится в департамент госдоходов ЗКО, — пояснила Оксана Нигметулина.

Что будет если вовремя не оплатить налоги?

— Если вовремя не оплатить налоги, то тогда автоматизировано будет начисляться пеня на сумму задолженности. В течение 20 рабочих дней направляется уведомление о наличии задолженности и в течение 30 рабочих дней предоставляется возможность погасить её, но если и за это время её не погасили, то тогда уже формируется налоговый приказ и через 5 дней направляется на принудительное взимание судебными исполнителями, — ответила Оксана Нигметулина.

Руководитель управления разъяснительной работы и контакт-центра ДГД ЗКО рассказала, что на конец марта 2025 года задолженность ЗКО по налогу на транспорт составляет 169,4 миллиона тенге. С 1 января по 31 марта 2025 года жители ЗКО оплатили 1,8 миллиарда тенге налогов на транспорт.

Почему после продажи авто приходит налоговая задолженность?