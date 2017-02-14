Председатель ОО "Ак Отау" Алтынай ИСКАЛИЕВА пожаловалась Нариману ТУРЕГАЛИЕВУ на позднее выделение денег по госзаказу, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Фото из архива "МГ" Фото из архива "МГ" Со слов Алтынай ИСКАЛИЕВОЙ, на протяжении последних 6 лет 31 декабря заканчивается финансирование для обеспечения горячего питание для людей без определенного места жительства. - В самые холодные месяцы люди этой категории остаются без еды. Хотелось бы, чтобы в морозы люди, которых мы обслуживаем, получали точечную помощь, в которой они так нуждаются. Деньги долго выделяются, и мы перестали возить им обеды, - заявила Алтнай ИСКАЛИЕВА. Однако представитель отдела занятости и соцпрограмм Уральска заявила, что пролонгации не было в этом году из-за изменений в законе о госзакупках.