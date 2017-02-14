Фото из архива "МГ" Со слов Алтынай ИСКАЛИЕВОЙ, на протяжении последних 6 лет 31 декабря заканчивается финансирование для обеспечения горячего питание для людей без определенного места жительства. - В самые холодные месяцы люди этой категории остаются без еды. Хотелось бы, чтобы в морозы люди, которых мы обслуживаем, получали точечную помощь, в которой они так нуждаются. Деньги долго выделяются, и мы перестали возить им обеды, - заявила Алтнай ИСКАЛИЕВА. Однако представитель отдела занятости и соцпрограмм Уральска заявила, что пролонгации не было в этом году из-за изменений в законе о госзакупках.