Иллюстративное фото из архива "МГ" В ящик для предложений акиму Уральска поступил вопрос от труженика тыла о том, что пожилым приходится высиживать километровые очереди в городских поликлиниках. На что глава региона Алтай КУЛЬГИНОВ заявил, что необходимо разобраться с эти вопросом. - Мы живем в культурном обществе, неужели нельзя уступить очередь пенсионеру? Представители облздрава, поставьте тогда специального человека на входе, чтобы тружеников тыла сразу без очереди пропускали, - поручил аким области Алтай КУЛЬГИНОВ.