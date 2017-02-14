Фото из архива "МГ" Как сообщил аким Уральска во время отчетной встречи с населением, вывезти такое количество снега коммунальным службам удалось благодаря приобретенной новой технике. - В этом году мы пополнили автопарк ТОО "Жайык таза кала" 19 единицами техники на сумму 300 млн тенге. В Уральске 538 улиц, не считая поселков Зачаганск, Желаево, Круглоозерное, Серебряково и Деркул. Все улицы охватить невозможно одновременно, - пояснил Нариман ТУРЕГАЛИЕВ. - Однако все жалобы и заявки жителей на вывоз снега мы отрабатываем.