Об этом корреспонденту портала "Мой ГОРОД" рассказали в городском отделе ЗАГС. Всего же с начала февраля в нефтяной столице законным браком сочетались 70 пар. В январе городской отдел ЗАГС зарегистрировал 185 пар молодоженов. Самыми громкими свадьбами в Атырау за последние несколько месяцев, о которых писал портал "Мой ГОРОД", стали две - свадьба в Доме престарелых и инвалидов, где молодоженами стали жильцы дома, а также свадьба тамады Мейрамбека, чей кортеж из 3 пассажирских автобусов проехался по улицам Атырау.Отметим, что с 2011 года в Казахстане отмечают свой национальный День влюбленных — «Улттык гашыктар куни». В качестве альтернативы международному февральскому празднику организаторы предложили свою дату — 15 апреля, посвященную Козы Корпеш и Баян-Сулу. Это герои поэмы казахского эпоса 13-14 веков, которая повествует о трагической, красивой любви и смерти влюбленных юноши и девушки.