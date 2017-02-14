В ПДП уже начато строительство одной школы на 600 учащихся, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Фото из архива "МГ" Фото из архива "МГ" На строительство школы деньги были выделены из национального фонда в размере 1,2 млрд тенге, подрядной организацией является СФ «АлТим». По словам акима Уральска Наримана ТУРЕГАЛИЕВА, в Деркуле планируется начать строительство еще одной школы, так как население поселка ежегодно растет. - В Уральске 13 школ требуют капитального ремонта. В этом году мы заново отстроим школу №4 во втором рабочем поселке. Также в этом году будет рассмотрен вопрос о ремонте СОШ №21 и 22, - заявил аким города. Стоит отметить, что в 2016 году также было начато строительство новой школы на 900 мест в поселке Зачаганск в микрорайоне Сарытау.