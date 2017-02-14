Нариман ТУРЕГАЛИЕВ сообщил, что на ремонт дорог в 2017 году было выделено 8 млрд тенге. - В прошлом году мы отремонтировали городские дороги на сумму 3 млрд тенге, в этом году на ремонт выделено 8 млрд тенге. В 2016 году мы отремонтировали проспекты Достык и Евразия, а также одну из главных улиц - Ихсанова. В этом году мы планируем отремонтировать капитально 2 километра проспекта Абулхаир хана. Кроме того, планируется демонтировать путепровод в районе депо. Мост был построен в 1965 году и находится в эксплуатации более 50 лет. В конструкции путепровода появились повреждения. Для движения транспорта стало недостаточно две полосы, и мы хотим увеличить до 4 полос. Стоимость проекта 2,3 млрд тенге, - пояснил аким города. Также для того, чтобы на главный проспект Уральска с второстепенных улиц вывозили меньше грязи, будут отремонтированы пересекающие его улицы., такие как Фрунзе, Покатилова, Г. Караш и другие.