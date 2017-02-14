Иллюстративное фото из архива "МГ" Как рассказал аким Уральска Нариман ТУРЕГАЛИЕВ, на проект "Смарт сити" в 2017 году выделено 400 млн тенге. - На эти деньги совместно с ДВД ЗКО мы установим 200 камер в городе. Также по программе "Умный город" планируется установить GPS в общественном транспорте, чтобы отслеживать передвижение автобусов, - сообщил градоначальник. Стоит отметить, что в 2016 году на новых остановках Уральска появились видеокамеры, которые, по словам администрации города, помогут в профилактике уличных краж.