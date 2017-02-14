Фото из архива "МГ" По словам Наримана ТУРЕГАЛИЕВА, в 2017 году бюджет города составил 31,2 млрд тенге, что на 5 млрд тенге больше, чем в 2016 году. - На благоустройства города в 2017 году из всех источников финансирования выделено 17.1 млрд тенге, - отметил градоначальник. - За отчетный период объем инвестиций в экономику города составил 52,4 млрд тенге, в том числе за счет республиканского бюджета - 5,6 млрд тенге. За счет частных инвестиций в Уральске реализован 51 объект стоимостью 4,9 млрд тенге.