14 февраля в 16.00 аким Уральска Нариман ТУРЕГАЛИЕВ начал свой отчет перед населением, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". фото из архива "МГ" фото из архива "МГ" Доклад градоначальника можно посмотреть на сайте акимата города Уральска в прямом эфире. Кроме того, все интересующие вопросы можно задать Нариману ТУРЕГАЛИЕВУ лично на встрече в здании "Нур Отан" или же позвонить в call centre по номеру телефона: 500-300.