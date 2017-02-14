фото из архива "МГ" Доклад градоначальника можно посмотреть на сайте акимата города Уральска в прямом эфире. Кроме того, все интересующие вопросы можно задать Нариману ТУРЕГАЛИЕВУ лично на встрече в здании "Нур Отан" или же позвонить в call centre по номеру телефона: 500-300.