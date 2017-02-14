Фото очевидца Свой крик души опубликовали рабочие из Актобе, которые работают в Атырауской области. Оказалось, что на вокзале станции абсолютно отсутствуют условия для встречи и проводов пассажиров. - Это станция, где мы всегда ожидаем поезд, когда едем на работу и когда возвращаемся домой. На вокзале никаких условий нет для ожидании поездов, причем любых условий, включая туалет и самые простые - места для ожидания, - написал под фото аноним. По словам рабочего, в дни перевахтовки количество людей на вокзале достигает от 100 до 200 человек, количество сидячих мест же здесь рассчитано всего на 10-12 человек. Отдыхают, люди, видимо по очереди, остальное время, простаивая на ногах. Кроме того, в зимний период отопление на вокзале полностью отсутствует.Под фото люди высказывают свое мнение в негативных комментариях. - Вокзал - лицо города! А в Доссоре он оставляет желать лучшего... Надеемся, что местные власти обратят внимание на условия на вокзале и решат проблему, так как на дворе давно уже 21 век, - пишет один из пользователей. Как рассказал корреспонденту портала "Мой ГОРОД" аким Макатского района Бериккали САРСЕНГАЛИЕВ, данный объект находится в ведении АО "Казахстан Темир Жолы". Вопрос о плачевном состоянии вокзала поднимался не раз. - Мы направили письмо руководству АО "Казахстан Темир Жолы", где полностью расписали данную проблему. Нам сообщили, что капитальный ремонт вокзала станции Доссор начнется в следующем году, - рассказал Бериккали САРСЕНГАЛИЕВ.