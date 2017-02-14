Иллюстративное фото из архива "МГ" В Западно-Казахстанской области более 6 млн га сельскохозяйственных земель, из которых только 538 тыс га используются под пашню. Остальные земли - это пастбища, сенокосы и залежи. Главная задача властей - освоить неиспользуемые участки. - За последние 4 года выявлено 1,1 млн га неиспользуемых земель сельскохозяйственного назначения. В государственную собственность возвращено 860 тыс га, на площади 253 тыс га землепользователи приступили к освоению своих участков, - отметила руководитель управления земельных отношений ЗКО Алия МУХАНБЕТЖАНОВА. На брифинге сообщили, что в 2016 году очередникам выделят более 3200 участков под индивидуальное жилищное строительство. Больше всего повезло бурлинцам - им выделят 1572 участка и зеленовцам - 770 участков. Кроме этого, в ближайшее время начнется ревизия земель сельхозназначения. - Ревизия рассчитана на три года. Она будет проведена документальным и камеральным путем. Отделы земельных отношений в районах совместно с госкорпорацией «Гипрозем» проверят использование участков. Информация будет направляться в Комитет по управлению земельными ресурсами, - заявила Алия МУХАНБЕТЖАНОВА. В 2016 году на предмет соблюдения норм земельного законодательства проведено более 300 проверок, выявлено 119 нарушений. Штраф по ним составил более 11 млн тенге. - В настоящее время имеются решения судов об изъятии земельных участков у 19 землепользователей на площади почти 12 тыс га. 47 субъектов вернули свои земли самостоятельно, - отметил руководитель управления по контролю за использованием и охраной земель ЗКО Салауат НУРГАЛИЕВ.. В настоящее время в судах рассматриваются исковые заявления об принудительном изъятии земельных участков на площади 7 тыс га.