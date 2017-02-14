Сейчас любой торговый центр, крупный магазин, и уже тем более госучреждение имеют места парковки для инвалидов. Только вот не всегда эти места занимают водители с ограниченными возможностями. Сотрудники МПС подобный рейд проводят не в первый раз, только сегодня они выехали вместе с людьми с ограниченными возможностями. Подъехав к поликлинике №3, инвалид первой группы Биржан КУЖАКОВ хотел припарковаться, но вот места под знаком «Парковка для инвалидов» были заняты. Причем стояли машины не 5, и даже не 10 минут. Прождать водителя одного автомобиля пришлось минут 40. В первый раз инспекторы вынесли водителю устное предупреждение, а вот повторное нарушение грозит серьезным штрафом. - Возле поликлиники мог бы припарковаться инвалид с нарушением опорно-двигательного аппарата, но из-за того, что кому-то лень пройти пешком, инвалиду приходится оставлять машину в 30-40 метрах. За нарушение правил парковки автовладельцам грозит штраф в размере 50 МРП, - сообщила инспектор МПС УВД г. Уральск Динара АБДУЛКАЛИКОВА. Аналогичная ситуация и возле городской поликлиники №1. Здесь на стоянке для инвалидов припаркованы два автомобиля. Инвалид первой группы Павел КОЧЕРЕЖКИН оставил одному из них послание на стекле. - Мы ездим по городу, и все эти места практически заняты. А для чего такие места делают? Чтобы инвалид смог спокойно выйти из машины, потому что в других местах это невозможно, там даже дверь не откроешь, - говорит инвалид 1 группы Павел КОЧЕРЕЖКИН. Через полчаса из поликлиники №1 вышла девушка-водитель, когда инспекторы объяснили ей, что она нарушила правила, владелице авто ничего другого на ум не пришло, как сказать, что она просто не заметила знак. - Мы приехали в "Талап", я не заметила знак, если бы увидела, то не остановилась бы, конечно, - сказала в свое оправдание жительница Уральска Алтын УТАРОВА. Девушка, как и другие нарушители, сегодня отделалась лишь предупреждением. Но проводить такие рейды инспекторы намерены постоянно. За повторное нарушение штраф составит 113 тысяч тенге.