98OeVqX5Euk Как стало известно, первыми на место происшествия прибыли сотрудники ТОО "Охрана-КМС", оперативно отреагировав на тревожный сигнал на пульт центрального наблюдения. Сотрудники ТОО "Охрана-КМС" эвакуировали более двух десятков людей и вызвали пожарную службу. Пожар был ликвидирован службой пожаротушения. На месте работали две машины пожарных. По словам руководителя управления по делам религий ЗКО Талгата НЫГМЕТОВА, как только почувствовали запах дыма, сразу все вышли на улицу. Внутри офиса возгорания не было, а только снаружи. Пострадавших нет.