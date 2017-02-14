К примеру, за остановкой "Музыкальная академия" на несанкционированной стоянке ежедневно выстраиваются до 10 машин, осуществляющих пассажирские перевозки в микрорайон Нурсая. С человека водители берут по 100 тенге, едут по установленному круговому маршруту.По словам пассажиров, данная услуга очень удобна для жителей новостроящегося микрорайона, так как маршрутки туда и оттуда идут переполненными, а разница с проездом в автобусе всего 20 тенге. Кроме того, в часы пик в Атырау автобусов не дождешься, как раз в это время на помощь приходят таксисты. Полицейские же требуют от водителей предъявлять все соответствующие документы, в том числе и свидетельство о государственной регистрации ИП и лицензию на деятельность такси. sVtXwrtrP2Q Кроме того, несанкционированная автостоянка затрудняет движение автотранспорта жителей близлежащих домов и машин официальных служб такси.По словам пресс-секретаря областного ДВД Гульназиры МУХТАРОВОЙ, в настоящее время по городу Атырау действительно проводятся полицейские рейды по задержанию нелегальных таксистов. - Количество фактов задержания и меры наказания таксистов-нелегалов мы объявим после завершения рейдовых мероприятий, - сообщила Гульназира МУХТАРОВА.