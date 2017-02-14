В Актау мужчина подозревается в развращении собственной племянницы. Подозреваемый задержан и водворен в

изолятор временного содержания, передает корреспондент портала "Мой ГОРОД"

.

-

В отношении подозреваемого ведется досудебное расследование

по статье «Развращение малолетних»

. В отношении несовершеннолетней назначена

судебно-медицинская экспертиза, -

сообщили в правоохранительных органах.

Иллюстративное фото с сайта gorod.lv Как сообщили в полиции, в УВД Актау с заявлением обратились родители несовершеннолетней девочки. В ходе оперативно-розыскных мероприятий подозреваемый был задержан 10 февраля. По факту происшествия проводится досудебное расследование.Подозреваемый мужчина водворен в изолятор временного содержания. По словам полицейских, подозреваемому в случае доказательства его вины грозит от пяти до десяти лет тюрьмы.