В Актау мужчина подозревается в развращении собственной племянницы. Подозреваемый задержан и водворен в изолятор временного содержания, передает корреспондент портала "Мой ГОРОД". file40983289_c6045a7b Иллюстративное фото с сайта gorod.lv Как сообщили в полиции, в УВД Актау с заявлением обратились родители несовершеннолетней девочки. В ходе оперативно-розыскных мероприятий подозреваемый был задержан 10 февраля. По факту происшествия проводится досудебное расследование. - В отношении подозреваемого ведется досудебное расследование по статье «Развращение малолетних». В отношении несовершеннолетней назначена судебно-медицинская экспертиза, - сообщили в правоохранительных органах. Подозреваемый мужчина водворен в изолятор временного содержания. По словам полицейских, подозреваемому в случае доказательства его вины грозит от пяти до десяти лет тюрьмы. Регина ЯСНАЯ