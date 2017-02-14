Как рассказала соседка пенсионерки Мадина, бабушка всегда была доброй соседкой, никогда ни с кем не конфликтовала. - Мы, кончено, не были вхожи в ее дом, потому что она никогда никого не впускала, просто из-за двери отвечала, что все хорошо. Ежедневно мы наблюдали за ней, как она ходит в магазин и на прогулку. За всю жизнь к ней в гости приезжала только ее близкая подруга, которой не стало около 5 лет назад. Пенсионерка была очень самостоятельная и подвижная. Но недавно мы перестали ее видеть и забили тревогу, - рассказывает Мадина. - Мы долго ее уговаривали открыть дверь, но открыла она только знакомому парню, который периодически приходил к ней помогать по дому. От увиденного мы были просто шокированы. У нее просто некуда было наступить - повсюду мусор. Я не представлю, как она все время жила в таких условиях. У нее нет ни воды, ни света, ни газа. А ведь этот человек всю жизнь проработал на приличной работе. Правда, прожила всю жизнь одна, у нее нет семьи, детей. Валетина ДУБОВСКАЯ 15 лет проработала костюмером в театре, и еще 30 лет в детском саду. У старушки есть домашние питомцы, которые загадили весь дом. В помещении стоит жуткий запах. - Никогда не думала, что так получится. Я всегда была добрым и отзывчивым человеком, а теперь слегла. 50 лет работала без отдыха. Кормят меня добрые люди. Вот только документы на жилье у меня пропали и деньги с последней пенсии. Хочется поправиться, конечно, и жить нормально, как и жила, - говорит престарелая женщина. Соседка Валентины ДУБОВСКОЙ Мария, рассказала, что они ей часто помогали. Пенсионерка плохо слышит, и почти ничего не видит. - Сын мой всегда ей дрова рубил. Жалко ее очень, ведь она нормальный, адекватный человек. Боимся, что от сырости, которую она развела, начнет рушиться дом, - говорит Мария. Пенсионерка отказывается ехать в больницу, когда ей вызывают скорую помощь. Категорически не хочет поселиться и в доме престарелых. Дом, в котором проживает Валентина ДУБОВСКАЯ, был построен 1876 году. Здесь только кровать, стол, сервант и огромная куча мусора. После того, как соседи забили тревогу, к бабушке пришли волонтеры. Они убирают жилище. Уже провели своими силами электричество. У бабушки осталась одна надежда - дожить свой век в чистоте и уюте.