Депутаты районного маслихата, участвовавшие в выборах градоначальника, не смогли прийти к единому мнению, их голоса разделились 50 на 50. По этой причине выборы были перенесены на 14 апреля, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". 14 Напомним, соискателями на должность акима города Аксай были заявлены кандидатуры заместителя акима Бурлинского сельского округа Есбола БАХИЕВА и акима Бумакольского сельского округа Жанар ЖУМАШЕВОЙ. 1 Однако 10 депутатов Бурлинского районного маслихата, принявшие участие в выборах, разделились во мнениях - 5 отдали свои голоса за Бахиева, а 5 – за Жумашеву. Повторное голосование дало такой же результат. По этой причине, как сообщил председатель избиркома Жанабай КАНАЛИН, выборы будут перенесены на апрель. В настоящее время обязанности акима города исполняет Даулетяр БИГЕЛЬДИЕВ, бывший заместителем у прежних градоначальников. Ирина ШУКЛИНА