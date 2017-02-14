Напомним, соискателями на должность акима города Аксай были заявлены кандидатуры заместителя акима Бурлинского сельского округа Есбола БАХИЕВА и акима Бумакольского сельского округа Жанар ЖУМАШЕВОЙ.Однако 10 депутатов Бурлинского районного маслихата, принявшие участие в выборах, разделились во мнениях - 5 отдали свои голоса за Бахиева, а 5 – за Жумашеву. Повторное голосование дало такой же результат. По этой причине, как сообщил председатель избиркома Жанабай КАНАЛИН, выборы будут перенесены на апрель. В настоящее время обязанности акима города исполняет Даулетяр БИГЕЛЬДИЕВ, бывший заместителем у прежних градоначальников.