Ерназу 21 год, по профессии он нефтяник. В качестве режиссера начинал с небольших видеороликов и короткометражных фильмов. Сегодня вместе с командой творческих активных ребят Ерназ заканчивает съемку шестой серии своего первого сериала. vIx1WEqDKx8 - "Жүректің жылыуы" сначала задумывался как короткометражный фильм, но действия развернулись так масштабно, что мы решили сделать из него сериал в двух сезонах по 7 серий в каждой. Каждая серия длится по 15 минут. В этом фильме я являюсь актером, монтажером и режиссером, - рассказывает Ерназ ИМАНГАЗИЕВ. По словам молодого режиссера, действия разворачиваются в городе Кульсары, куда из Атырау переезжает главный герой сериала. Он знакомится с двумя парнями, которые впоследствии его избивают и грабят. На помощь главному герою приходит девушка, ее сбивает машина, и она становится инвалидом. В итоге главный герой становится опорой и поддержкой для девушки. В сериале снимаются местные актеры из активной группы в одной из социальных сетей "Кульсары_КтА", занимающиеся организацией благотворительных акций на добровольной основе. Спонсоров у съемочной группы нет. CI8LiipBpDU Сериал парни снимают на профессиональную видеокамеру, однако у ребят пока нет звукорежиссера. Возможно из-за этого, молодые люди и стесняются презентовать свой сериал телеканалам. Однако пользователи социальных сетей уже давно дали положительную оценку труду кинематографов из Кульсары. Сам Ерназ очень надеется, что его фильм не останется незамеченным. - В настоящее время мы собираемся с коллегами в Алматы, где примем участие в кастинге конкурса от "7 канала". Для этого нам необходимо снять 4-минутный короткометражный фильм. Главный приз конкурса - 1 миллион тенге и возможность обучения у профессионалов, - рассказывает Ерназ ИМАНГАЗИЕВ. Ребята пока не гонятся за славой. Сегодня в планах у съемочной группы - творческое развитие и повышение знаний и навыков в режиссуре, операторском деле и монтаже.