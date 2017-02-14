Иллюстративное фото из архива "МГ" Как рассказали в пресс-службе прокуратуры ЗКО, в результате проверки учетно-регистрационной дисциплины было выявлено, что полицейские не зарегистрировали факт управления пьяным водителем, который уже был лишен водительского удостоверения автомобилем. - За это правонарушение водителя должны были лишить водительских прав сроком на три года согласно статьи 467 ч.1 КоАП РК (старой редакции). Принимая во внимание, что сотрудники полиции УВД города укрыли от учета уголовное правонарушение, предусмотренного статьей 346 ч. 1 УК РК "Управление транспортным средством лицом, лишенным права управления, находящимся в алкогольном опьянении", прокуратурой города данный факт зарегистрирован в ЕРДР, - сообщили в пресс-службе прокуратуры области. По факту укрытия уголовного правонарушения в адрес начальника ДВД области внесен акт прокурорского реагирования. Начато досудебное расследование по ст.433 УК РК "Укрытие уголовного правонарушения".