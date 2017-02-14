По словам Айнур ШАЙМАРДАНОВОЙ, одна из проблем молодежи - это зависимость от телефонов. - Сейчас почти никто не читает книги. И мое предложение -сделать в летнее время около стопки книг на новой площади города библиотеку под открытым небом, - заявила студентка. Нариман ТУРЕГАЛИЕВ ответил, что предложение принимается, и он готов помочь ей реализовать идею.