Айнур ШАЙМАРДАНОВА предложила акиму Уральска сделать читальный зал на Новой площади Уральска. WhatsApp Image 2017-02-14 at 16.47.46 По словам Айнур ШАЙМАРДАНОВОЙ, одна из проблем молодежи - это зависимость от телефонов. - Сейчас почти никто не читает книги. И мое предложение -сделать в летнее время около стопки книг на новой площади города библиотеку под открытым небом, - заявила студентка. Нариман ТУРЕГАЛИЕВ ответил, что предложение принимается, и он готов помочь ей реализовать идею. Фото Медета МЕДРЕСОВА