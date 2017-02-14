Пенсионерка-дачница пришла на отчет акима города с добрыми пожеланиями, а не с жалобами, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". 127538fc-e0db-40e2-ad34-fd09325f0281 Пенсионерка Зоя СКАЧКОВА внесла позитив во встречу акима с местными жителями. Вначале она отметила нелегкий труд руководителей и рассказала о своей жизни. А затем вручила акимам по банке варенья, которые лично заготовила в разгар дачного сезона. Аким ЗКО Алтай КУЛЬГИНОВ пошутил, что отчет становится похожим на передачу "Поле чудес". Дачница заметила, что градоначальник Нариман ТУРЕГАЛИЕВ весь отчет покашливал и пожелала ему скорейшего выздоровления. 31a0d642-e20e-4005-b427-ed0eb34e6bea 9b9a7311-939e-4db9-a88d-2e94390a6421 Кристина КОБИНА Фото Медета МЕДРЕСОВА