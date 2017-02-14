Пенсионерка Зоя СКАЧКОВА внесла позитив во встречу акима с местными жителями. Вначале она отметила нелегкий труд руководителей и рассказала о своей жизни. А затем вручила акимам по банке варенья, которые лично заготовила в разгар дачного сезона. Аким ЗКО Алтай КУЛЬГИНОВ пошутил, что отчет становится похожим на передачу "Поле чудес". Дачница заметила, что градоначальник Нариман ТУРЕГАЛИЕВ весь отчет покашливал и пожелала ему скорейшего выздоровления.